Jeld-Wen unterstützt Jugendfeuerwehr Oettingen

Die Ausbildung junger Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, insbesondere wenn der Einsatz ehrenamtlich ausgeführt wird. Daher war es für die Werkleitung und den EHS-Manager von Jeld-Wen eine Selbstverständlichkeit, den Wunsch der Oettinger Jungendfeuerwehr nachzukommen und eine Übung durchzuführen. Im Rahmen einer nächtlichen Einsatzübung an der Brandmeldeanlage im Oettinger Werk wurde das Auslösen eines Rauchmelders in einem Vertriebsbüro simuliert. Nach der Erkundung durch die jugendlichen Feuerwehrkräfte stellte sich heraus, dass es sich zum Glück nur um einen „Fehlalarm“ gehandelt hat. EHS-Manager Christian Hammling erklärte im Anschluss den sehr interessierten zukünftigen Feuerwehrfrauen und -männern die Grundfunktionen einer Brandmeldeanlage, wie sie bei Jeld-Wen an der Pforte im Werk installiert ist.

