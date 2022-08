Körperverletzung in Oettingen

Ein 42-jähriger Mann betritt ein leerstehendes Haus, in dem sich schon öfter unberechtigt Personen aufgehalten haben. Dort trifft er auf zwei Männer und wird verletzt.

Ein 42-jähriger Mann hat sich am Freitagabend, gegen 23.45 Uhr in ein leerstehendes Haus in Oettingen begeben, in dem sich in der Vergangenheit Personen unberechtigt aufgehalten hatten.

Im Gebäude traf er der Polizei zufolge auf zwei Personen. Ein unbekannter Täter schlug den Mann mit der Hand auf den Kopf. Anschließend flüchteten beide Personen. (AZ)