Mann radelt mit drei Promille durch Oettingen

Eine 29-Jährige bemerkt am Sonntag in Oettingen einen Mann, der neben seinem Fahrrad schläft. Später wird festgestellt, dass der Mann drei Promille im Blut hat.

Ein 40-Jähriger ist am Sonntag in Oettingen betrunken mit seinem Fahrrad gefahren. Am Sauereck fand ihn eine 29-Jährige schlafend neben seinem Rad vor und sprach ihn an, um ihm zu helfen. Laut Polizeibericht stieg der Mann dann aber auf sein Rad und fuhr davon, weshalb die Frau die Polizei verständigte. Diese fand kurz darauf den 40-Jährigen angelehnt an einem Zaun, das Fahrrad lag zudem mittig auf der Straße. Bei dem Mann wurde ein Alkoholwert von knapp drei Promille festgestellt, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

