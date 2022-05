Münzautomat an der Schießwasen in Oettingen aufgehebelt

Zwischen Freitag und Dienstag hebelt ein Unbekannter an der Schießwasen in Oettingen einen Münzautomaten auf. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag und Dienstag an der Schießwasen in Oettingen einen Münzautomaten aufgehebelt. Dabei erbeutete der Täter laut Polizei vermutlich nur zehn Euro, verursachte aber einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)