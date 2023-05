Es gibt neue Ideen für Saumarkt und Stadtgraben in Oettingen

Plus Ein Landschaftsarchitekt stellt im Oettinger Stadtrat seine Planungen vor. Zudem geht es um Vergaben für die Alte Krone, die teurer werden als geplant.

Es wird die Zeit nach der Großbaustelle im Herzen von Oettingen geben. Dann sollen auch die Plätze, die jetzt den Baustellen dienen, wieder nutzbar sein und ansprechbar aussehen. Der Stadtrat hat in seiner vergangenen Sitzung dafür eine Voraussetzung geschaffen. Ziel war es, die Umsetzung der Planungen für den Saumarkt und die Schäfflergasse auf den Weg zu bringen.

Michael Heumann von Heumann Fischer Landschaftsarchitekten hat den Rätinnen und Räten die Planung noch einmal in Erinnerung gerufen. Er habe mit seiner Partnerin Eva Fischer versucht, drei wichtige Ziele zu erreichen: Der Parkplatz am Saumarkt solle nicht wie ein Parkplatz aussehen, sondern wie ein gut gestalteter Platz, auf dem auch Autos parken können.