Oettingen

vor 16 Min.

Oettingen gibt Kambodscha-Team den Host-Town-Spirit mit nach Berlin

Plus Die kambodschanische Host-Town-Delegation hat Oettingen wieder verlassen. Wie die Special-Olympics-Athleten verabschiedet wurden – und was noch folgt.

Von Maximilian Bosch

Das Host-Town-Projekt anlässlich der Special Olympics World Games, die von 17. bis 25. Juni in Berlin stattfinden, ist das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wie die Organisatoren von Special Olympics Deutschland auf ihrer Internetseite angeben. Mit dabei war Oettingen, das vom 12. bis 15. Juni die kambodschanische Boccia-Mannschaft aufnahm und seinen Gästen Deutschland, das Ries und die Stadt zeigte. Am Ende des viertägigen Besuchs sind die Gäste nun mit einem Abendessen, Musik und Geschenken verabschiedet worden – damit wird die Unterstützung aus dem Ries aber noch nicht enden.

Auf der Freilichtbühne der Grund- und Mittelschule Oettingen hat am Mittwochabend der Abschiedsempfang für die Kambodschaner stattgefunden. Deren Host-Town-Aufenthalt umfasste unter anderem Training auf der neuen Oettinger Boccia-Bahn, einen Stadtrundgang, den Inklusions-Fackellauf und einen Besuch auf der Nördlinger Mess' bei DJ Ötzi. "Was wir in den vergangenen Tagen erlebt haben, war fantastisch", sagte Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker. Das Host-Town-Projekt in Oettingen habe aus seiner Sicht deutlich gemacht: "Jeder und jede von uns ist gut so, wie er oder sie ist." Alle seien unterschiedlich, und das sei okay, denn man gehöre trotzdem zusammen. Seine Worte wurden von einem Mitglied der kambodschanischen Delegation auf Khmer übersetzt.

