Oettingen

18:05 Uhr

Oettingen investiert 150.000 Euro in mehrere Plätze

Plus Die Stadt investiert rund 150.000 Euro und will Bereiche im Gruftgarten, im Hydepark und am Heimatmuseum aufwerten. Nun geht es in die Planung.

Von Verena Mörzl

Der Oettinger Stadtrat hat kürzlich über viele Ideen gesprochen, wie die Innenstadt aufgewertet werden könnte. Darunter war ein Wasserspiel am Schloßplatz, viele Sitzmöglichkeiten, Blumen und sogar ein Niederseilgarten im Hydepark, einem Teil des Hofgartens. Allerdings war auch klar: Alle Ideen können bei einem Budget von 150.000 Euro nicht umgesetzt werden. In den Fraktionen sollten deshalb Favoriten ermittelt werden. Die stehen jetzt fest.

