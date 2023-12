Oettinger Brauerei will vom Bier- zum Getränkeunternehmen werden

Die Brauerei Oettinger will 40 Prozent des Absatzes mit Nicht-Bier-Getränken verdienen. Außerdem setzt Geschäftsführer Stefan Blaschak auf eine internationale Strategie.

Der Kostendruck auf die Brauereien in Deutschland ist enorm. Nach Corona und wegen des Ukrainekriegs mit stark steigenden Rohstoffpreisen blicken die Unternehmen nun mit Sorge auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer für Speisen. Denn: Wer nicht in Gaststätten zum Essen geht, der trinkt dort auch kein Bier. Immer mehr Bierunternehmen versuchen mit verschiedenen Strategien, profitabel zu bleiben. Die Oettinger Brauerei beispielsweise teilt am Freitagvormittag erstmals öffentlich mit, dass sie sich vom Bier- zum Getränkeunternehmen wandeln wolle.

Alkoholfreie Getränke sind für Oettinger kein Neuland. Mit Glorietta gibt es sogar eine bekannte Handelsmarke. Geschäftsführer Stefan Blaschak, seit fünf Monaten an der Unternehmensspitze der Brauerei, strebt nun an, dass alkoholfreie Erfrischungsgetränke künftig rund 40 Prozent an der Gesamtgetränkeproduktion ausmachen sollen. Damit reagiert Oettinger auf den einbrechenden Bierabsatz im Inland.

Seit der Wiedervereinigung geht der Bierkonsum um ein Drittel zurück

Lothar Ebbertz ist Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds. In dieser Woche ist er auf der Braubeviale in Nürnberg zu erreichen, eine internationale Fachmesse in der Getränkeindustrie. Dort sei er den ganzen Tag in Gesprächen und könne bestätigen, dass der Kostendruck auf die Unternehmen enorm ist. Ebbertz gibt an, dass seit der Wiedervereinigung der Bierkonsum der Deutschen um gut ein Drittel zurückgegangen sei. Nicht nur Oettinger sucht also Auswege aus der Krise, sondern eine ganze Branche.

Die hohen Tanks der Brauerei in Oettingen sind von Weitem zu sehen. Foto: Verena Mörzl

Andere Brauereien wie Krombacher gehen ähnliche Wege, wie es nun auch Oettinger kommuniziert. Ein Krombacher-Sprecher sagt, dass der Ausstoß an alkoholfreien Produkten der Krombacher Gruppe mittlerweile ebenfalls bei rund 40 Prozent liege. Dazu zählen alkoholfreies Bier, Krombacher Spezi, Fassbrause, Schweppes und Orangina unter anderem.

Bierexperte Ebbertz meint, allein auf eine stärkere Auslastung der Abfüllanlagen über alkoholfreie Getränke zu setzen, reiche allerdings bei Weitem nicht aus. Ihm zufolge habe gerade bayerisches Bier noch einen Imagevorsprung, weshalb gerade der werthaltige Export als wichtiger Ausweg aus der Krise gilt.

Darauf setzt auch Oettinger. Bislang lag der Anteil am Export-Geschäft bei rund einem Drittel, in rund 100 Ländern ist das Unternehmen bislang vertreten. "Wir wollen in den nächsten Jahren einen Umsatzanteil des Auslandsgeschäfts von 50 Prozent erreichen. Derzeit liegen wir bei rund einem Drittel", sagt Blaschak im Gespräch mit der Redaktion. Zudem wird es einen Relaunch der Biermarke Oettinger geben und auch einen bei den Softdrinks. Blaschak: "Die Layouts stehen und werden derzeit bereits dem Handel vorgestellt. Mit 5,0 Original, unserer zweiten großen Eigenmarke, haben wir die beliebteste Dosenbiermarke in Deutschland und werden künftig auch in andere Segmente einsteigen. Zudem werden wir eine innovative Marke mit dem Namen 'Oe' einführen, national und international."

Blaschak will Oettinger in die 13. Generation überführen

Für die Mitarbeiter soll sich strukturell nichts ändern. Allerdings kündigt der Geschäftsführer an: "Wir werden sicherlich ein bisschen schneller werden müssen." Ein Stellenabbau ist auch weiterhin nicht vorgesehen, um Kosten zu sparen. "Wir werden unsere Belegschaft vielmehr gezielt weiterentwickeln. Wir sind auf Wachstumskurs und werden künftig effizienter, strukturierter und IT-unterstützter arbeiten. Unsere Fluktuation liegt bei gesunden 4,5 Prozent, und die soll sie auch nicht überschreiten", sagt der ehemalige Berentzen- und Coca-Cola-Manager, der Oettinger als "Familienunternehmen in die 13. Generation überführen" will.