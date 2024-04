PV-Anlage in Niederhofen soll jetzt 22 Hektar groß werden

Plus Bauausschuss macht den Weg mehrheitlich frei, jetzt entscheidet der Stadtrat. Das Votum über die Anlage im Oettinger Stadtteil Heuberg wurde zurückgestellt.

Dem Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage nahe Niederhofen dürfte mit dem Votum des Oettinger Bauausschusses nichts mehr im Wege stehen. Das Gremium hat dem Stadtrat einen Aufstellungsbeschluss zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens empfohlen. Wie berichtet, plant das Unternehmen Südwerk aus dem oberfränkischen Burgkunstadt auf einer Fläche von 22 Hektar westlich des Ortes einen Solarpark zu errichten. Ein wesentlicher Baustein des Projektes ist eine Bürgerbeteiligung.

Anfangs gingen die Verantwortlichen von einer Größe von knapp 19 Hektar aus. Wie Bürgermeister Thomas Heydecker im Ausschuss sagte, komme voraussichtlich ein bisher ausgespartes Flurstück noch hinzu, so dass sich die Gesamtfläche entsprechend erhöhe. Damit liege man zwar über den im Kriterienkatalog der Stadt festgelegten 20 Hektar als Obergrenze. Aber in diesem Rahmen sei eine Abweichung aus seiner Sicht vertretbar.