Oettingen

vor 16 Min.

Sanierung der Oettinger Kläranlage soll 2026 starten

Plus In der Oettinger Stadtverwaltung laufen die Vorarbeiten für das 18-Millionen-Euro-Projekt. Derzeit geht es um die Frage, wie die Sanierung finanziert wird.

Von Bernd Schied

Obwohl es noch eine ganze Weile dauert, bis die Generalsanierung der Oettinger Kläranlage beginnt, haben in der Stadtverwaltung die Vorbereitungen dafür bereits begonnen. Wie Bürgermeister Thomas Heydecker im Stadtrat erklärte, wird derzeit an der Vorplanung für das Großprojekt gearbeitet, der sich eine Entwurfsplanung anschließt. „Wir lassen uns dabei Zeit, um Kostensicherheit zu haben“, so der Rathauschef.

Nach derzeitigem Stand werde Mitte 2026 Baubeginn sein. Der Abschluss des Vorhabens sei für Ende 2028 vorgesehen. Eine Kostenschätzung liege in Höhe von rund 18 Millionen Euro vor.

