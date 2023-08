Springer hält in Oettingen ein leidenschaftliches Plädoyer für die Freiheit

Plus Christian Springer präsentiert im Nachklapp zur Jakobi-Kirchweih politisches Kabarett im Oettinger Festzelt. Der volksnahe Künstler wird vom Publikum gefeiert.

Den 100 Jahre alten Appell von Erika Mann versteht Christian Springer gerade heute als persönliche Aufforderung: „In solchen Zeiten darfst du kein Kabarett machen, sondern du musst!“ Realisiert hat dies der Münchner in seinem Programm „nicht egal“, das er beim satirischen Nachschlag zur Oettinger Jakobi-Kirchweih den rund 300 Besuchern im Festzelt am Schießwasen präsentierte.

„Es kennt sich niemand mehr aus“, das ist für Springer der Satz des Jahres, denn die Welt sei kompliziert geworden. Dies habe schon mit der Schöpfungsgeschichte begonnen, als der liebe Gott („ein Pedant“) bei der Vermehrung der Menschheit mehrmals nachbessern musste. Doch in unseren modernen Zeiten sei alles noch viel schlimmer geworden, in denen der Gender-Wahnsinn Wortschöpfungen wie „ZahnarztterminIn“ hervorbringe und das „Feier“ (Feuer) präziser als exotherme Reaktion bezeichnet werden sollte.