Oettingen

11:50 Uhr

Straßenmusik 2022 in Oettingen: Bauausschuss trifft Entscheidung

Mehr Sicherheit, mehr Hörgenuss: Die Veranstaltungsreihe Straßenmusik am Marktplatz in Oettingen sollte autofrei werden. Doch nicht alle waren vom Vorschlag angetan.

Von Verena Mörzl

Die Straßenmusik in Oettingen ist 2021 bei vielen Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen der Stadt gut angekommen. Doch weil der vorbeifließende Verkehr sowohl wegen des Lärms störte als auch der Aspekt Sicherheit nicht optimal gewährleistet werden konnte, wurde im Bauausschuss der Stadt Oettingen der Vorschlag diskutiert, den Marktplatz an acht Freitagen zu sperren. Diese Diskussion sorgte für Wirbel in der Stadt. Händler ärgerten sich nicht nur über die Debatte, sondern auch darüber, dass sie im Vorfeld nicht informiert wurden. Nun gab es eine Entscheidung im Rathaus.

