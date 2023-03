Oettingen

12:00 Uhr

"True Crime"-Lesung in Oettingen: Romy Hausmann liest aus ihrem neuen Buch

Plus Die Autorin Romy Hausmann präsentiert im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben ihr neues Werk. Zu den Hintergründen bleibt das Publikum aber im Unklaren.

Von Friedrich Wörlen

Romy Hausmann, Autorin von (bisher) fünf unterhaltsamen Büchern, darunter vier Thriller, von denen drei auf den Spiegel-Bestsellerlisten auftauchten, war zur Lesung in die Turnhalle beim Oettinger Heimatmuseum gekommen. Eingeladen hatte die Kunst- & Kulturinitiative Oettingen, kurz KUKIO, ein Verein, der das Kulturangebot in Oettingen und Umgebung fördern und ergänzen möchte. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern will KUIKO Kulturveranstaltungen jeglicher Art durchführen. Nach eigenen Angaben erstreckt sich sein bisheriges Kunst- und Kulturangebot über Konzertveranstaltungen unterschiedlicher Musikrichtungen, Filmvorführungen, aber eben auch auf Lesungen wie diese, die im Rahmen des der Schwabenakademie Irsee initiierten und von den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen an der Donau organisierten „Literaturfestivals Nordschwaben“ stattfand.

