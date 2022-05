Wie überwacht die Stadt Oettingen die Baukosten der Krone?

Plus Mehr als 20 Millionen Euro soll das neue Oettinger Hotel kosten. Wegen der dramatischen Preissteigerungen drängen Stadträte auf eine akribische Kostenkontrolle.

Großbauprojekte können aus dem Rahmen fallen. Dazu muss man sich nicht einmal die Mühe machen und die Seiten im Schwarzbuch der Steuerverschwendungen aufschlagen, es reicht die Erfahrung mit Schulbauten im Landkreis Donau-Ries. Baukosten sind bereits in der Vergangenheit aus nicht immer vorhersehbaren Gründen explodiert. Heutzutage ist die Lage mit Lieferengpässen und massiven Preissteigerungen aufgrund der herrschenden Krisen um ein Vielfaches verschärft. Um eine Baukostenexplosion während der Sanierung der Oettinger Krone zu vermeiden, greift die Stadt auf ein altes Prinzip zurück.