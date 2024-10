Auto will überholen und überschlägt sich

Beim Versuch, einen Traktor zu überholen, hat sich ein Opel bei Neresheim am Sonntagmittag überschlagen. Laut Polizeibericht befuhr die 76-jährige Fahrerin gegen 13.30 Uhr die Bundesstraße von Neresheim kommend in Richtung Ohmenheim. Vor ihr fuhr ein 16-jähriger Traktorfahrer. Dieser bog ohne zu blinken in den Sohlweg nach links ab. In diesem Moment überholte die Opelfahrerin, trotz Überholverbot, den Traktor und es kam zum Unfall. Dabei rutschte der Opel zunächst, überschlug sich dann und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Traktor wird auf etwa 3000 Euro geschätzt, der Schaden am Opel ist noch unbekannt. (AZ)

Adam Opel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neresheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis