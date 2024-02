Megesheimer Festival "Der Krater bebt" gibt großen Schritt bekannt

Für viele Rieser ist das Festival ein Höhepunkt des Sommers. Der Veranstalter berichtet, wie Bonaparte gewonnen werden konnte – und wann weitere Bands angekündigt werden.

Vom 25. bis zum 28. Juli findet das Megesheimer Festival "Der Krater bebt" statt. Die Veranstalter veröffentlichen, dass der Schweizer Musiker "Bonaparte" im Ries auftreten wird: "Viele Jahre haben wir es versucht, nach der Abschiedstournee 2019 eigentlich den Wunsch schon begraben – doch 2024 wird es so weit sein", kündigen sie in den sozialen Medien an. Der erste Vorsitzende des Vereins "Kraterkultur" verrät, auf welche Neuigkeiten sich die Gäste dieses Jahr sonst noch freuen können.

Bereits am Donnerstag, 25. Juli, soll das Rieser Festival heuer losgehen. Somit feiern die Veranstalter eine weitere Neuerung: statt drei Tagen wird der Krater vier Tage lang beben. Der erste Vorsitzende des Vereins Kraterkultur Christian Bauer berichtet, dass man auf Wunsch der Besucherinnen und Besucher einen weiteren Festival-Tag hinzugefügt habe: "Dann bleibt mehr Zeit, das Festival zu genießen." Am zusätzlichen Festival-Tag soll ein kleines Biergarten-Konzert stattfinden.

Der Schweizer Musiker "Bonaparte" kommt nach Megesheim.

Bald werde der Verein das vollständige Programm veröffentlichen, ergänzt Bauer. Fest steht bereits, dass der Schweizer Musiker Bonaparte auftreten wird. Wie es dazu gekommen ist? "Wir haben Jahr für Jahr nachgefragt und hatten heuer einfach Glück", man sei beharrlich geblieben. Zudem kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Termin-Überschneidungen von Seiten Bonapartes: "Dieses Jahr hat es endlich geklappt."

37 Bilder Impressionen von Der Krater bebt in Megesheim Foto: Toni Kutscherauer

Bauer erläutert, dass die Organisatoren konstant im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern seien, oftmals verhandeln würden. In ein paar Fällen seien beim Festival in Megesheim Bands zu Gast gewesen, deren Beliebtheit in den darauffolgenden Jahren zunahm. So war es zum Beispiel bei den Berliner Musikern "Il Civetto" der Fall: "Die Band tourt mittlerweile durch ganz Deutschland und die Schweiz", berichtet Bauer. Es sei schön zu sehen, dass das Megesheimer Festival früh die Band für sich gewinnen konnte. "Die Suche nach einem passenden Line-up ist sehr zeitaufwendig. Die richtige Mischung macht es." Die Baden-Württembergische Band "Itchy" wird im Juli zum fünften Mal in Megesheim zu Gast sein. "Mittlerweile sind wir mit den Mitgliedern gut befreundet", schildert Bauer, "wir freuen uns, dass sie heuer wieder dabei sind."

Bauer: "Die Kosten steigen immer mehr."

Es sei jedoch sehr schwer, Bands zu finden, die zu dem Festival im Ries passen würden: "Die Kosten steigen auch immer mehr. Hoch professionelle Arbeit kostet nun mal Geld." Man versuche trotzdem, die Preise für die Besucherinnen und Besucher im Rahmen zu halten: "Bierpreise wie bei uns finden man auf keiner anderen Veranstaltung", sagt Bauer schmunzelnd. "Der Krater bebt" solle ein kleines und familiäres Festival bleiben, was sich jeder leisten könne. Die Nachfrage nach Tickets zeige laut Bauer, dass das Interesse groß sei.

Die Vermarktung des Vereins sei zudem "ganz wichtig", weswegen die Homepage neu gestaltete wurde. "Ein neues kreatives Team arbeitete zudem an dem diesjährigen Festival-ABC." Dort solle man alles finden, was für die Gäste wichtig sei. Sonst tut sich auch auf dem Festival-Gelände etwas: "Wir sind gerade dabei, das Gelände umzuplanen", berichtet Bauer, man suche nach größeren Möglichkeiten. Innerhalb der kommenden Woche werde man zudem verraten, welche Bands noch auftreten würden: "Wir freuen uns auf gute Musik und auf eine gute Zeit."