Warum eine Bank in der Nördlinger Altstadt leuchtend rot gestrichen wurde

Nördlingen hat einen neuen Hingucker: Seit Montag steht beim Marktbrunnen eine rot angestrichene Bank. Warum sie mehr ist als nur eine Sitzgelegenheit.

Hinsetzen und ausruhen. Das sind meistens die ersten Gedanken, die einem in den Sinn kommen, die einem beim Blick auf eine Bank in den Sinn kommen. Dass hinter einer Bank in der Nördlinger Altstadt mehr als nur eine Rastmöglichkeit stecken kann, hat die Nördlinger Frauenliste bewiesen: Sie haben einen Antrag für eine "panchina rossa" gestellt – und die rote Bank bekommen. Die Nördlinger Umsetzung der Idee aus Italien ist ein echter Hingucker.

"Panchina rossa" heißt auf Deutsch übersetzt "rote Bank". Erstmals tauchte die rote Bank 2016 in der italienischen Stadt Perugia auf. Im Stadtbild aufgestellt, soll sie an das Schicksal vieler Frauen erinnern: Gewalt gegen die eigene Person. Mittlerweile ist die Bank in ganz Deutschland angekommen: Speyer, Berlin, Ludwigshafen – und jetzt Nördlingen. Rasch wurde das Projekt umgesetzt, berichtet die Kassiererin der Nördlinger Frauenliste, Sonja Kuban, bei der Eröffnung am Montag. Etwa 30 Personen sind gekommen, darunter auch Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner. Den meisten Anwesenden ist die Farbe vor der Enthüllung noch nicht bekannt: Eine Nördlinger Flagge versteckt das Objekt der Begierde.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Stadt Nördlingen möchte ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frau setzen

Die Fahne sei nur für diesen Anlass umgenäht worden, sodass sie passe, sagt OB Wittner, "vielen Dank hierfür an die fleißigen Näherinnen." Wittner erläutert, dass die Bank sensibilisieren solle: "Wir wollen jeden, der Hilfe braucht, ermutigen, sich die Hilfe zu suchen." Deswegen sei auf der Bank eine Plakette mit der Telefonnummer eines Hilfstelefons, des Frauenhauses Nordschwabens und der Polizei montiert worden. "Im Gespräch mit der Frauenliste waren wir uns einig: Die Bank muss an prominenter Stelle stehen." Sonja Kuban erklärt, dass der Baubetriebshof zwar das Streichen übernommen habe, "die Farbe haben jedoch wir von der Frauenliste bezahlt."

Ein weiterer Anlass für die "panchina rossa" sei der Internationale Frauentag am 8. März, so Kuban, "die Bank macht natürlich auch auf diesen wichtigen Tag aufmerksam." Wittner fügt hinzu, dass die Bank auch eine gewisse Symbolik habe, weil verschiedene Leute aus verschiedenen Nördlinger Bereichen sich für dieses Ziel eingesetzt hätten. Dann eilt der OB auch schon zur Bank. Die Anwesenden warten bereits, in den Händen halten sie das Ende der Nördlinger Flagge. Als die Farbe der Bank unter dem Stoff zum Vorschein kommt, schauen sich alle grinsend an: vor ihnen steht die Neon-Orange Bank. "Die übersieht wirklich niemand", sagt Kuban lachend.

Die Idee für eine "panchina rossa" stammt aus dem italienischen Perugia

Die Beteiligten setzen sich auf die Bank, bestaunen die Plakette und tauschen sich über die Farbe aus. Immer wieder bleiben Passanten stehen, beobachten das Geschehen und fotografieren die Bank. Vor der Enthüllung hatte Wittner betont, man solle nicht an der Bank vorbeigehen können, ohne dass sie einem auffalle.

Lesen Sie dazu auch