Nördlingen

Starttermin und System bekannt: Wie das Parken künftig funktioniert

Plus Einen Zettel muss man in Nördlingen künftig nicht hinter die Windschutzscheibe legen. Im Bauausschuss geht es hoch her, weil die CSU die Gebühren ablehnt.

Von Martina Bachmann

Das Auto abstellen, zum Parkautomaten laufen, einen Zettel ziehen, wieder zurück zum Fahrzeug laufen, den Zettel hinter die Windschutzscheibe legen. So funktioniert Parken in vielen Städten in Deutschland. In Nördlingen aber soll es für die Autofahrerinnen und Autofahrer bequemer werden: Am Mittwoch wurde im Bauausschuss das neue Parksystem für die Altstadt vorgestellt. Dabei wurde auch das erste Mal ein konkretes Datum genannt, ab wann die Besucher der Innenstadt zahlen sollen. Und es gab eine emotionale Debatte.

Doch der Reihe nach: Sebastian Moll von der Stadtverwaltung stellte den Räten zunächst einmal das geplante System vor. Wie berichtet, sollen 33 Parkautomaten in der Altstadt aufgestellt werden, die mit einem Solar-Akku-Betrieb ausgestattet sind. Die Autofahrerinnen und Autofahrerinnen müssen kein herkömmliches Ticket an ihnen lösen und wieder zum Auto tragen. Es genügt, wenn sie ihr Kennzeichen in das System eingeben und den erforderlichen Betrag bezahlen. Das soll mit Bargeld oder per EC-Karte funktionieren. Ebenfalls möglich ist es, eine bestimmte Park-App zu nutzen, bei der die gleichen Parkgebühren fällig werden. Allerdings muss die Stadt sechs Prozent der Gebühren an den App-Anbieter bezahlen. Nach einem Funktionstest könnte das System zum 1. Januar 2025 in Betrieb genommen werden, sagte Oberbürgermeister David Wittner. Dann sei das Weihnachtsgeschäft vorbei und die Frequenz in der Stadt niedriger.

