E-Bikes im Wert von 16.000 Euro gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind aus einer Tiefgarage in der Dr.-Mainer-Straße 3 mehrere Pedelecs im Gesamtwert von rund 16.000 Euro entwendet worden, wie die Polizei berichtet. Da die Tiefgarage durch Bewohner mehrerer Häuser genutzt werde, könnten noch mehr Pedelecs entwendet worden sein. Sollten weitere Geschädigte vorhanden sein, werden diese gebeten, sich umgehend bei der Polizei Nördlingen zu melden. Zusätzlich bittet die Polizei um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in der Tatnacht unter Telefon 09081/29560. (AZ)

Pedelec Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tiefgarage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis