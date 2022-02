Pflaumloch

02.02.2022

Handbremse nicht angezogen: Transporter verursacht vierstelligen Schaden

Ein Kleintransporter rollte am Mittwochvormittag in einen parkenden Wagen.

In der Hauptstraße in Pflaumloch machte sich am Mittwochvormittag ein Sprinter selbstständig. Leidtragend ist die Halterin oder der Halter eines geparkten Wagens.