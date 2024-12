Versuchter Einbruch in Aufhausen: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag, 22.30 Uhr bis Samstag, 11.15 Uhr, versucht, in ein Wohnhaus in der Quellstraße in Bopfingen-Aufhausen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Hausbewohnerin in der Nacht von Freitag auf Samstag Geräusche wahrgenommen. Am Samstagmorgen stellte sie Hebelspuren an der Haustür fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen. (AZ)

