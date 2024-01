Polizei zieht in Möttingen Fahrer mit 1,5 Promille aus dem Verkehr

Die Polizei stellte fest, dass ein 26-Jähriger betrunken am Steuer saß. Er muss nun mit weitreichenden Konsequenzen rechnen.

Die Polizei Nördlingen hat am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr in der Romantischen Straße in Möttingen eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei fiel ein 26-jähriger Pkw-Fahrer auf, der deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,5 Promille, so dass die Weiterfahrt sofort unterbunden wurde. Außerdem wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige und muss mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. (AZ)