Public Viewing in Nördlingen: Ochsenzwinger wird zum Fußball-Tempel

Die Euphorie um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und die anstehende Europameisterschaft im eigenen Land hat nach den erfolgreichen jüngsten Auftritten gegen Frankreich und die Niederlande Fahrt aufgenommen. Damit dürfte auch die Vorfreude auf das Public Viewing im Ochsenzwinger in Nördlingen steigen. Wie das dieses Jahr ablaufen wird und was Fußballfreunde vorher wissen sollten, haben die Organisatoren nun bei einem Pressetermin bekannt gegeben.

Verantwortlich für das gemeinsame Fußball-Schauen zeichnen die beiden Vereine TSV Nördlingen und SC Athletik Nördlingen, der Veranstaltungsort Ochsenzwinger (Basteigraben 4) wird von der Stadt Nördlingen zur Verfügung gestellt. Für die technische Ausstattung sorgt die Firma Expert Müller. Oberbürgermeister David Wittner, selbst früher aktiver Fußballer und Trainer, war am Donnerstag entsprechend bester Laune. Der Ochsenzwinger sei mittlerweile der traditionelle Ort in Nördlingen, um gemeinsam Fußball anzuschauen. "Ich hoffe, dass wir hier begeisternde Spiele sehen werden", so das Stadtoberhaupt, und erinnerte besonders an die Weltmeisterschaft 2014, als Nördlingen in großartiger Atmosphäre den Titelgewinn der Nationalelf im Ochsenzwinger bejubelte. Den beiden ausrichtenden Vereinen dankte David Wittner für ihren Einsatz und der Firma Expert Müller für die technische Unterstützung.

Public-Viewing der Fußball-EM in Nördlingen: Das sind die Termine

Andreas Schröter, Fußball-Sportdirektor des TSV Nördlingen, war ebenso froh, dass der Verein wieder als Ausrichter fungieren darf. Die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft sind schon fest geplant: Am Freitag, 14. Juni, um 21 Uhr, geht es im Eröffnungsspiel gegen Schottland, am Mittwoch, 19. Juni, um 18 Uhr, gegen Ungarn und am Sonntag, 23. Juni, um 21 Uhr, gegen die Schweiz. Wenn es für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann danach noch weitergeht – und davon waren beim Pressetermin alle Anwesenden überzeugt – wird auch im Ochsenzwinger weiter übertragen. Die beiden Vereine werden sich mit der Organisation abwechseln, Athletik beginnt. Ein eventuelles Finale wollen beide Clubs gemeinsam stemmen. Mit zehn bis 15 Helferinnen und Helfern werden die Vereine jeweils arbeiten.

Freuen sich schon auf emotionales Fußball-Fieber im Ochsenzwinger: (von links) Oberbürgermeister David Wittner, Franziska Müller (Expert Müller), Matthias Wittner (SC Athletik Nördlingen), Andreas Schröter (TSV Nördlingen) und Karl Stempfle (Sachgebietsleiter Liegenschaften, Schulen, Sport bei der Stadt Nördlingen). Foto: Maximilian Bosch

"Es ist die Zeit wieder gekommen für größere Veranstaltungen", so Schröter weiter. Er hoffe, dass die Fans das Public Viewing nach wie vor annehmen werden, auf große Emotionen und friedliches Feiern. Genauso sah es Matthias Wittner vom SC Athletik Nördlingen: "Wir freuen uns wahnsinnig darauf, diese Fußball-Atmosphäre bei gutem Essen und kühlen Getränken wiederaufleben zu lassen", so der Athletik-Vorsitzende. Von "typisch bayerischer Kost", passend zum Fußball und zu vertretbaren Preisen, war die Rede.

Ochsenzwinger Nördlingen: Ein- und Ausgang bei der EM über die Seiten

Die Spiele werden auf einer circa drei mal sechs Meter großen Leinwand im Innenraum des Ochsenzwingers übertragen, dazu werden vier TV-Geräte aufgestellt. Der Außenbereich wird vorerst nicht einbezogen, doch die Option halten sich die Veranstalter bei entsprechendem Fan-Andrang offen. Mindestens eine Stunde vor Anpfiff wird der EM-Zwinger geöffnet sein, der Eintritt ist wie gewohnt frei. Laut Karl Stempfle vom Liegenschaftsamt können bis zu 1200 Personen jeweils zu den Spielen kommen. Zu beachten ist, dass der Haupteingang an der Nordseite zum Zweck des Lärmschutzes der Anwohner nicht geöffnet wird, stattdessen können die Gäste über die Seiteneingänge auf der Ost- und der Westseite auf das Gelände.

