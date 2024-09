Ein Tritt vor einer Nördlinger Disco, an den sich niemand erinnern kann

Der Mann, auf den an diesem Dienstag vor Gericht alles ankam, tauchte nicht auf. Schon gegenüber einem Polizisten hatte er wohl klargemacht, dass er mit dieser Sache nichts zu tun haben wolle. Doch als Zeuge eines Streits kann man sich das nicht aussuchen – das sagte der Beamte jenem Mann in einer Nacht im Mai 2023 und so auch nun vor dem Amtsgericht in Nördlingen. Unentschuldigt blieb der Zeuge der Verhandlung dennoch fern, und so musste die Richterin entscheiden: Soll hierfür eine neue Verhandlung anberaumt werden oder wird die mögliche Körperverletzung nicht weiter verfolgt?

