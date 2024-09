Fahranfängerin sieht Reh und erschrickt: Unfall

Eine 18-Jährige hat am Sonntag, gegen 3 Uhr, eine Verkehrsinsel mit Verkehrszeichen überfahren. Laut Polizeibericht war die junge Frau auf der Kreisstraße DON 5 von Pfäfflingen in Richtung Dürrenzimmern unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur B466 erschrak sie wegen eines Rehs, das am rechten Fahrbahnrand stand. Sie wich deshalb nach links aus und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 4000 Euro. (AZ)

