Reimlingen

12:00 Uhr

Dafür benötigt Reimlingen einen Kredit

Die Gemeinde Reimlingen muss in diesem Jahr einen neuen Kredit in Höhe von 1,2 Millionen Euro aufnehmen.

Plus In der Reimlinger Gemeinderatssitzung geht es um die Finanzen und um Steine, die wild auf dem Adlersberg abgekippt werden. Was für die Ukraine gespendet wird.

Von Michael Eßmann

Große Belastungen für die Reimlinger Gemeindekasse entstehen in diesem Jahr durch die Straßensanierungen, wie beispielsweise die der Schmähinger Straße und der Ostenstraße. Der Posten, der jedoch am meisten Aufmerksamkeit erregt, ist eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Millionen Euro.

