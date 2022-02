Reimlingen

07:00 Uhr

Das Rick Hollander Quartett: Eine jazzige Huldigung der Beatles

Plus Rick Hollander und sein Quartett zelebrierten im Kulturstadl in Reimlingen die Beatles. Die vier Musiker präsentierten sich dabei virtuos.

Von Christoph Eigenrauch

„It was 20 years ago today, Sergeant Pepper taught the band to play…“ mit diesen Worten beginnt der Titeltrack des 1967 erschienenen Albums der Beatles, das mit 32 Millionen Exemplaren weltweit zu den meistverkauften Musikalben gehört. Doch es war nicht Paul McCartney, der am Sonntagabend in Reimlingen im Kulturstadl seine Band zum Spielen auffordert, sondern Rick Hollander und sein Quartett.

