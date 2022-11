Italienische Weltmusik vom Feinsten

Plus Die "Liguriani" begeistern den vollbesetzten Reimlinger Konzertstadel mit einem grandiosen Programm.

Ganz einfach, die „Liguriani“ nennen sich fünf Musiker aus der Gegend von Genua und ebenso einfach lässt sich das Konzert beschreiben, das sie am vergangenen Samstagabend im Reimlinger Konzertstadel gegeben haben. Soviel vorweg, es war „meraviglioso“, einfach wunderbar!