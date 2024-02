Jazzabend der seltenen Art mit Tango Transit im Kulturstadl Reimlingen

Tango Transit stehen in Reimlingen auf der Bühne. Das Publikum zeigt großes Interesse und war von den Musikern fasziniert.

Der Titel "Tango Transit" ist Programm der gleichnamigen dreiköpfigen Band aus dem Raum Frankfurt, die im Reimlinger Kulturstadl beim Kulturforum Nördlingen wieder einmal einen der seltener gewordenen Jazzabende bot. Mit der Wahl dieser Band konnten die Veranstalter ein Publikum anlocken, das offensichtlich großes Interesse an dem speziellen Angebot fand, Themen aus deutschen Volksliedern improvisierend harmonisch und rhythmisch in Jazzform zu versetzen.

Mit großer Spannung lauschten die Zuhörer gleich zu Anfang den ersten Tönen des „Bruder Jakob“ und ließen sich dann davon faszinieren, wie die drei Musiker einer kurzen Melodie eine rhythmisch mitreißende Gestalt geben konnten. Und sofort begeisterten sie sich an den entstandenen jazzigen Klängen. Das zugrunde gelegte Prinzip, Motive aus Volksliedern in Jazz zu verwandeln, traf auf großes Interesse.

Tango Transit in Reimlingen begeistert die Zuhörer und Zuhörerinnen

Es war aber auch eine Art Grenzüberschreitung musikalischer Gegensätze. Akkordeonist Martin Wagner erwies sich dabei als ein selten virtuoser Meister dieses Instruments, mit dem er die ganze Bandbreite der Jazzharmonien beherrscht. Mit seinen beiden Kollegen Norbert Domling am Bass und Drummer Andreas Neubauer, – exzellente Instrumentalisten an seiner Seite – bot er eine überzeugende Jazz-Performance.

Dabei verarbeiteten sie in genialer Improvisation die meist bestens bekannten Volkslieder: „Zwischen Berg und tiefem Tal“, „Bunt sind schon die Wälder“ oder „Das Wandern ist des Müllers Lust“ als volkstümliche Beispiele – teilweise wegen der exzellenten Improvisationskunst nicht immer leicht erkennbar. Dieser im Grunde auch sehr humorvolle, durchaus freche Umgang mit den deutschen Volksliedern machte Musikern und Zuhörern viel Spaß, beispielsweise ein Cha-Cha-Cha auf die Melodie der „klappernden Mühle am rauschenden Bach. Dies gipfelte schließlich im verjazzten „Christmas-Song“ Ihr Kinderlein kommet! und einer alpenländisch angehauchten Leihgabe aus der Volksmusik und erinnerte in Teilen gar an eine Stubenmusik.

Wagemutiger musikalischer Übergriff von Tango Transit

Nur so gewiefte Musiker wie das Trio „Tango Transit“ schaffen überzeugend solch einen wagemutigen musikalischen Übergriff. Eingefleischte Liebhaber des deutschen Volkslieds würden vielleicht behaupten, dass solchen Jazzern nichts heilig sei. Und dennoch applaudierten auch solche offenbar ausgiebig mit, denn über die außergewöhnlichen instrumentalen Fähigkeiten der Spieler waren sich die Zuhörer wohl einig.