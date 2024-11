Mann rast mit 171 km/h über die B25

Mit 171 Stundenkilometern auf dem Tacho ist ein Autofahrer am vergangenen Freitag auf der B25 geblitzt worden. Die Beamten teilten am Montag mit, dass sie bereits am vergangenen Freitag zwischen 11 und 17 Uhr auf Höhe Reimlingen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt haben. Insgesamt wurden 150 Verstöße mit teils erheblichen Überschreitungen festgestellt. 90 Autofahrer erwartet eine Anzeige, sieben sogar ein Fahrverbot.

Trauriger Spitzenreiter war der Autofahrer, der 71 Stundenkilometer zu schnell war. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von rund 1300 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)