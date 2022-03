Mehrfache Sachbeschädigung in Reimlingen

Zu wiederholten Sachbeschädigungen kommt es im Laufe der Woche in der Hauptstraße in Reimlingen. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

In den vergangenen Tagen haben sich gleich zwei Sachbeschädigungen in der Hauptstraße in Reimlingen ereignet. An einem abgestellten Pkw hinter einem Firmengebäude hinterließ der unbekannte Täter eine eingedellte Fahrertüre. Wenige Tage später habe an selber Örtlichkeit der Besitzer einen Schaden an einem der Gebäudefenster feststellen müssen, teilt die Polizei mit. Sachbeschädigungen im Wert von mehreren Hundert Euro seien entstanden.

Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen in der Zeit zwischen dem 27. Februar und dem 3. März der Polizei Nördlingen zu melden. (AZ)