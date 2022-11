Musikkapelle Reimlingen spielt imposantes Kirchenkonzert

Mit ihrem Kirchenkonzert stimmt die Musikkapelle Reimlingen am vergangenen Sonntag in der Pfarrkirche St. Georg auf die Adventszeit ein.

Die Musikkapelle Reimlingen hat am Sonntag unter Leitung des Dirigenten Karsten Sell die Zuhörer in der Pfarrkirche St. Georg mit Stücken aus unterschiedlichen Epochen auf die beginnende Adventszeit eingestimmt. Mit majestätischen Fanfaren eröffnete die Musikkapelle mit "Valhalla" von James L. Hosey im Stile von Richard Wagners Opernmusik, es folgte "Adagio", das Tomaso Albinoni zugeschrieben wird, einem der letzten bedeutenden Kompositeure der Barockzeit Venedigs. Obwohl im Stil eher bedrückend und von absteigenden Melodienfolgen geprägt, zählt es heute zu den bekanntesten Stücken klassischer Musik.

Im Anschluss wurden die Zuhörer weitergeführt in die Welt der Spätromantik und konnten durch den klangvollen "Abendsegen" aus der Märchenoper "Hänsel und Gretel" des deutschen Komponisten Engelbert Humperdinck kurz innehalten und verweilen. Es folgte das Hauptstück des Abends: "Nora", eine Komposition des Österreichers Thomas Asanger. Das Werk ist eine musikalische Skizze über die gleichnamige Katze des Komponisten, die im stattlichen Alter von 20 Jahren verstarb.

Sie beschreibt ihre vielschichtigen Charakterzüge: mal ganz ruhig, schnurrend und schmeichelnd, im nächsten Moment verspielt, ungestüm und auf Abenteuer aus. Dirigent Karsten Sell samt Orchester gelang es, den Zuhörern Bilder der Katze vor Augen zu führen und schmückte diese Szenen durch filigrane Verspieltheit, aber auch voluminöse Klangwucht souverän aus.

Musicals und Balladen sorgten für Wärme in der kalten Reimlinger Pfarrkirche

Wie gewohnt fehlten auch die Genres Musical und Filmmusik beim 14. Kirchenkonzert der Musikkapelle Reimlingen nicht, am Sonntag wurde den Besuchern bekannte Melodien des US-amerikanischen Computeranimationsfilms "Drachenzähmen leicht gemacht" oder "Send in the Clowns" aus dem Musical "A little Night Music" vorgespielt.

Die beiden folgenden Balladen aus den 80er-Jahren verbreiteten bei kalten Temperaturen in der Pfarrkirche Wärme unter den Gästen: "Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk" des österreichischen Liedermachers Rainhard Fendrich gilt als einer der meistgespielten deutschsprachigen Radiobeiträge, auf internationalem Parkett steht der Song "Hallelujah" des kanadischen Sängers Leonard Cohen dem in nichts nach.

Mit den anmutigen Klängen der festlichen Weihnachtsmusik "Oh Sanctissima" von Markus Götz verabschiedete sich die Musikkapelle Reimlingen von ihrem Publikum. Das Konzert wird am Freitag, 25. November, um 19 Uhr in der Kirche St. Salvator Nördlingen sowie am Sonntag, 27. November, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Alban in Wallerstein erneut aufgeführt.