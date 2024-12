So will eine Nördlinger Firma das Fliegen nachhaltiger machen

Luftfahrt und der Landkreis Donau-Ries. Das klingt nach einer guten Symbiose. Da ist natürlich die Firma Airbus, doch es gibt noch weitere Player in der Region, die diesen Bereich prägen – unter anderem die Firma Collins Aerospace in Nördlingen. Und die hat kürzlich eine Erfindung vorgestellt, die – so die Hoffnung – den Flugverkehr verändern könnte. Es könnte die Abwandlung eines bekannten Rieser Sprichworts werden: „Naus aus Nearle, nei ind‘ Welt“.

