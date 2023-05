Aktionstag zur Reaktivierung der Hesselbergbahn

In Nördlingen, Wassertrüdingen und Oettingen finden am 7. Mai Aktionen zur Reaktivierung der Hesselbergbahn statt. Neuigkeiten gibt es zu einem Buskonzept.

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Reaktivierung der nördlichen Hesselbergbahn ist vollzogen worden. Gemäß einer Pressemitteilung der Bayerischen Staatsregierung haben die Landkreise Weißenburg-Gunzenhausen und Ansbach sowie die Stadt Gunzenhausen mit dem Freistaat Bayern ein auf den Zugverkehr abgestimmtes Buskonzept entworfen. Das teilt der SPD-Ortsverein Oettingen mit. In Zeiten des Klimawandels, der Verkehrswende und zur Stärkung des ÖPNV im ländlichen Raum reiche die Reaktivierung dieser Teilstrecke nicht aus. Bei ausschließlicher Reaktivierung der nördlichen Hesselbergbahn zwischen Gunzenhausen und Wassertrüdingen würden die Städte Nördlingen und Oettingen und die dazwischenliegenden Gemeinden entlang der Strecke außen vor gelassen und weiter abgehängt werden.

SPD bemängelt: Südliche Hesselbergbahn wird zu wenig vorangetrieben

Die Wiederaufnahme des Schienenverkehrs der südlichen Hesselbergbahn wird seitens der Landespolitik zu wenig vorangetrieben, weshalb ein weiterer Aktionstag der Initiative „Verbindung zwischen Freunden“ die Thematik nochmals in den Vordergrund rücken soll, heißt es weiter. Mit dem Slogan „Sei klug, fahr Zug – 1 Tag, 3 Orte, 3 Feste“ finden in den Städten Nördlingen, Wassertrüdingen und Oettingen am 7. Mai jeweils verschiedene Aktionen zur Bahnreaktivierung und ein gemeinsamer Luftballonwettbewerb mit ökologisch abbaubaren Luftballons statt.

Eine Fahrt mit dem Reaktivierungs-Express zwischen den Städten ist ebenfalls möglich. An einem Infostand am Schloßplatz am Oettinger Maimarkt-Blaulichtmarkt ist ein Quiz rund um die Verkehrswende mit attraktiven Preisen, eine Bastel- und Malaktion zum Thema Eisenbahn für Kinder und eine Unterschriftenaktion geplant. Bei Vorlage eines tagesaktuellen Bahntickets winkt eine kleine Überraschung. (AZ)