Große Feste und neue Veranstaltungen: Das bringt 2024 im Ries

Die großen Feste 2024 werfen ihre Schatten voraus. Historischer Markt in Oettingen, Stabenfest und Ipf-Ries-Halbmarathon fallen sogar auf dasselbe Wochenende.

Für viele beginnt mit dem Ende des Kalenderjahrs oftmals die Planung für die bevorstehenden 365 Tage. Weil 2024 ein Schaltjahr ist, gibt es sogar noch einen Tag obendrauf. Dennoch liegen die großen Events in den nächsten zwölf Monaten dicht beieinander. Ein Wochenende war bei der Terminfindung besonders beliebt. Das könnte dem ein oder anderen Festliebhaber ein volles Wochenende bescheren, weil er den Besuch des Historischen Markts in Oettingen, die Teilnahme am Ipf-Ries-Halbmarathon und dann noch einen Abstecher beim Nördlinger Stabenfest unter einen Hut bekommen muss. Zwei Events sind im kommenden Jahr sogar neu: Sie feiern im März und im September Premiere.

Bekanntlich ist der erste große Besuchermagnet des Jahres der Megesheimer Faschingsumzug. Jahr für Jahr verfolgen Tausende Gäste, wie die Narren am Faschingssonntag, diesmal am 11. Februar, ab 14 Uhr durch den kleinen Rieser Ort ziehen. Beliebt ist der Umzug auch wegen einiger politischer Beiträge der Umzugsteilnehmer.

Diese Events sind 2024 im Ries geplant

Eine Premiere gibt es dann im März im Oettinger Heimatmuseum. Dort wird zum ersten Mal eine eigene Oettinger Kunstausstellung von Museumsleiterin Dr. Barbara Heinrich kuratiert. Das Format solle sich langfristig durchsetzen und die Oettinger Künstler ins Licht rücken, wie Tourismusleiterin Anja Friedel schildert. Am 27. April starten die Oettinger Residenzkonzerte in ihr Jubiläumsjahr. Seit 40 Jahren wird die Reihe mit klassischen Konzerten im Residenzschloss bereits durchgeführt. Bis zum 12. Oktober werden verschiedene Termine angeboten, darunter ein Open Air im Schlosshof.

Im Mai geht es schließlich so richtig rund. Zeitgleich findet am Wochenende vom 10. bis 12. Mai der Historische Markt (40-jähriges Bestehen) in Oettingen und das Stabenfest in Nördlingen statt. Der bekannte Stabenumzug ist direkt im Anschluss am Montag, 13. Mai. Ebenfalls am zweiten Mai-Wochenende wird der Ipf-Ries-Halbmarathon durchgeführt. Die Sportlerinnen und Sportler absolvieren am Samstag, 11. Mai, die rund 21 Kilometer zwischen Bopfingen und Nördlingen.

Nördlinger Mess' vom 1. bis 10. Juni auf der Kaiserwiese

Dann steht der Höhepunkt vieler Rieser schon vor der Tür. Am 1. Juni beginnt mit der Nördlinger Mess' auf der Kaiserwiese Nordschwabens größtes Volksfest. Auch in diesem Jahr soll es im Festzelt wieder ein musikalisches Ausrufezeichen geben, wie Festwirtin Petra Schöniger auf Nachfrage sagt. Die Details würden gerade erarbeitet. 2023 war es DJ Ötzi, der das Festzelt zum Kochen brachte.

Fast gleichzeitig findet auch das Wudzdog-Open-Air in Dornstadt statt. Das Programm geht von Donnerstag, 30. Juni (Fronleichnam), bis 2. Juni. Das Festival „Der Krater bebt“ in Megesheim ist vom 26. bis 28. Juli terminiert.

Ebenfalls Ende Juli wird in Oettingen die Jakobi-Kirchweih gefeiert (26. bis 29. Juli). Das beliebte Kabarett im Festzelt findet am Dienstag, 30. Juli, statt. Der Künstler soll bald bekannt gegeben werden, heißt es in der Touristinfo.

Zum Ende des Sommers wird es im Oettinger Forst wieder sportlich schmutzig. Bei den Mud-Masters in Wassertrüdingen am 7. September überwinden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur eine Laufstrecke, sondern auch diverse Hindernisse – zur Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer bleiben die Sportler dabei nicht trocken.

Kultur rund um die Uhr heißt es schließlich Ende September in Nördlingen. Am 21. und 22. September führt das Kulturbüro Nördlingens neues Kulturfestival durch, das sowohl für Einheimische als auch Besucherinnen und Besucher ein attraktives Kunstprogramm bieten soll. Die ganze Stadt soll dafür Bühne sein. Museen und Kirchen sollen auch nachts für Gäste geöffnet sein. Als Auftakt ist bislang ein Musik-Flashmob im Gespräch.