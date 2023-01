Ries

18:00 Uhr

Großeinsatz für Feuerwehren in der Silvesternacht

Gleich mehrmals mussten die Feuerwehren in der Region in der Silvesternacht ausrücken. In Mönchsdeggingen brannte ein Mehrfamilienhaus.

Plus In Mönchsdeggingen sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses sechs Feuerwehren im Einsatz. Im Ostalbkreis werden insgesamt sieben Brände gemeldet.

Von Martina Bachmann

An Silvester, sagt Kreisbrandrat Rudolf Mieling, würden sich viele Feuerwehrleute zurückhalten: "Das ist für uns eine kritische Zeit." Man warte bis weit nach Mitternacht, erst wenn es bis dahin keinen Einsatz gebe, könne man auch feiern. In diesem Jahr blieb vielen Feuerwehrleuten die späte Party verwehrt. Denn um 0.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale ein Notruf ein: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mönchsdeggingen.

