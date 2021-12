Nordmanntanne von der regionalen Plantage oder lieber ein Kunststoffbaum?

Plus Das Angebot an Weihnachtsbäumen und Alternativen ist um diese Jahreszeit groß. Welche Bäume es im Ries gibt und wie umweltfreundlich sie sind.

Knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume werden jedes Jahr in Deutschland gekauft. Nicht immer kommen sie von regionalen Plantagen. Die traditionelle Nordmanntanne muss es im 21. Jahrhundert nicht mehr zwingend sein. Das Angebot in der Region hat sich dem Trend zum alternativen Weihnachtsbaum angepasst.