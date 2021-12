Schmökern über die Feiertage: Das empfehlen Rieser Bücherhändler

Plus Während es draußen friert, machen wir es uns abends auf der Couch bequem. Diese Bücher empfehlen Händler und Bibliothekare für die Feiertage.

Während der Feiertage verbringt man viel Zeit zuhause im Warmen. Wenn es draußen minus sieben Grad kalt wird, sitzt man mit einem Tee oder einen heißen Schokolade an seinem Lieblingsplatz. Mit diesen Buchempfehlungen der Rieser Bibliotheksmitarbeiter und Bücherhändler wird es noch gemütlicher.