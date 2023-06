Wichtige Neuerung für Rieserinnen und Rieser zum Mess'-Bus

In diesem Jahr fährt wieder der Mess'-Bus und bringt die Menschen zur Nördlinger Mess' und wieder zurück. Doch es gibt zwei Änderungen zu den Vorjahren.

Wer noch keinen Führerschein hat und nicht das Elterntaxi beanspruchen kann oder will, für den ist der Mess'-Bus eine gute Gelegenheit, abends nach dem Feiern auf der Kaiserwiese wieder nach Hause zu kommen. Aber das gilt natürlich auch für alle anderen, die nach dem Mess'-Besuch nicht mehr fahren wollen oder sollten. Im vergangenen Jahr gab es das Angebot nicht, denn es galt im öffentlichen Nahverkehr noch eine Maskenpflicht.

Nördlingens Veranstaltungs-Chef Daniel Wizinger sagte damals zu unserer Redaktion: "Das ist den Leuten nicht zu vermitteln, dass Tausende im Bierzelt feiern dürfen, aber sie im Bus eine Maske tragen müssen." Mittlerweile sind alle Maßnahmen aufgehoben und so gibt es auch den Mess'-Bus wieder, wie das Reisebüro Schwarzer in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Wie sind die Fahrtzeiten?

Mess'-Bus in Nördlingen: Buchung ist nur noch online möglich

Je nach Ort werde zwischen 18 und 20 Uhr an beiden Samstagen, 10. und 17. Juni, sowie am Freitag, 16. Juni, eine Anfahrt zur Mess' angeboten. Nach einem festen Linienfahrplan werden demnach auf sechs Linien 48 Rieser Gemeinden angefahren. In den vergangenen Jahren sei der Mess'-Bus trotz zahlreicher Busse bei einigen Linien an die Kapazitätsgrenze gekommen. Die Busse und auch die vorgehaltenen Verstärkerbusse seien bis zum letzten Platz stark frequentiert gewesen.

Ein weiteres Problem habe sich an der Abfahrtshaltestelle an der Mess' ergeben, dort hätten sich viele Fahrgäste gedrängt. Zwar habe es einen eingesetzten Sicherheitsdienst gegeben, dennoch sei es durch vorbeifahrende Autos vereinzelt zu gefährlichen Situationen gekommen.

So fährt der Mess'-Bus die Gemeinden im Ries aus Nördlingen an

Die Sicherheit soll dieses Jahr mit zwei Maßnahmen erhöht werden: Zum einen wurde der Fahrplan laut Mitteilung so gestaltet, dass alle Busse zeitversetzt fahren. Somit warten weniger Fahrgäste gleichzeitig an der Abfahrtshaltestelle. Des Weiteren würden die Fahrscheine nur noch online verkauft. Die Online-Buchung mache die Auslastung der Kapazität planbar und eine Überfüllung könne dadurch vermieden werden. Die Buchung sei bei freier Kapazität bis kurz vor der Abfahrt möglich. Fahrgäste, die garantiert einen Platz möchten, können bereits einige Tage vorher den Fahrschein erwerben. Dies war laut Mitteilung eine Anregung vieler Fahrgäste.

Lesen Sie dazu auch

Die Fahrzeiten sind der Homepage der Firma Schwarzer zu entnehmen. Weitere Informationen erhalten Besucherinnen und Besucher beim Reisebüro Schwarzer unter Telefon 09081/290888 oder im Internet unter: www.schwarzer-reisen.de/messbus. (AZ)

Anfahrt zur Mess findet am 10., 16. und 17. Juni statt, die Rückfahrt am 10., 15.06., 16. und 17. Juni. Abfahrt am Festplatz sei die Haltestelle beim Autohaus Grimm. Die Busse fahren folgende Orte an: