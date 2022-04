Riesbürg

12:30 Uhr

Projekt wegen höherer Preise geplatzt: Riesbürg fährt finanziell auf Sicht

Plus Es gibt in der Gemeinde Riesbürg ein erstes Projekt, das aufgrund der Preissteigerungen platzt. Was auf die Gemeinde zukommen könnte.

Von Bernd Schied

Ob die Gemeinde ihre ambitionierten Investitionsprojekte in den kommenden Jahren wie geplant umsetzen könne, hänge ganz entscheidend von den finanziellen Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die kommunalen Haushalte ab. Deshalb werde Riesbürg künftig „auf Sicht fahren“, sagte Bürgermeister Willibald Freihart im Gemeinderat. Der Rathauschef lobte gleichzeitig die große Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine. 14 Personen seien derzeit in Riesbürg untergebracht. Weiterer privater Wohnraum stehe zur Verfügung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

