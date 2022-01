Riesbürg

17:30 Uhr

Schule, Krippe und Römerhalle: Dafür gibt Riesbürg 2022 Geld aus

In diesem Jahr soll mit der Sanierung der Römerhalle in Utzmemmingen begonnen werden.

Plus Der Gemeinderat in Riesbürg verabschiedet den Etat für dieses Jahr. Drei Millionen Euro fließen in neue Projekte.

Von Bernd Schied

In der Gemeinde Riesbürg wird weiter kräftig investiert. Dies geht aus dem Haushalt für 2022 hervor, den der Gemeinderat einstimmig verabschiedet hat. Bei einem Etatvolumen von 9,6 Millionen Euro entfallen rund drei Millionen auf neue Projekte. Zum Ausgleich ist eine Kreditaufnahme von 670.000 Euro vorgesehen. Ob diese allerdings gebraucht wird, ergibt sich erst im Laufe des Jahres.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

