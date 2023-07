Die Ortsdurchfahrt von Rühlingstetten ab Freitag wieder frei

Die Straße im Willburgstettener Ortsteil war lange gesperrt. Auf welche neue Baustelle sich Auto- und Lastwagenfahrer einstellen müssen.

Freie Fahrt heißt es mit dem heutigen Freitag auf der seit März vergangenen Jahres gesperrten Ortsdurchfahrt von Rühlingstetten. In der Sitzung des Gemeinderats Wilburgstetten am Mittwochabend gab Bürgermeister Michael Sommer bekannt, dass die Asphaltierungsarbeiten an der Staatsstraße 1076 und in der Ortsdurchfahrt von Rühlingstetten in dieser Woche abgeschlossen werden und die Verkehrsfreigabe ab Freitag, 14. Juli, erfolgen kann.

Von der Abzweigung der Staatsstraße an der Bundesstraße 25 unmittelbar vor der fränkisch-schwäbischen Grenze wurde die Staatsstraße in Richtung Rühlingstetten mit einem neuen Asphaltbelag überzogen, Markierungsarbeiten durchgeführt und Leitplanken an den abschüssigen Hängen angebracht. Die Asphaltierungsarbeiten in der Ortschaft wurden bereits vor einiger Zeit durchgeführt. In Rühlingstetten müssen noch etliche Bauarbeiten an den Gehwegen und im Umfeld der Straße im Rahmen der Dorferneuerung ausgeführt werden. Die Verbindung nach Baden Württemberg kann aber wieder regulär befahren werden.

Von Umleitungen bleibt die schwäbisch-fränkische Grenzregion aber nicht verschont. Bereits ab Montag, 24. Juli, starten die Bauarbeiten an der durch Mönchsroth führenden Kreisstraße AN 46.