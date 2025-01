Unbekannter zerschlägt Glasscheibe eines Hauseingangs in Nördlingen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend in Nördlingen einen Hauseingang beschädigt. Wie die Polizei berichtet, zerschlug er zwischen 22 und 23 Uhr das Glaselement des Hauseinganges in der Von-Linden-Straße. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

