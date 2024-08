Sattelzug-Fahrer nach Unfallflucht in der Oskar-Mayer-Straße von Polizei ermittelt

Ein 46-jähriger Sattelzug-Fahrer muss sich wegen Unfallflucht verantworten. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Dienstag gegen 12.50 Uhr in der Oskar-Mayer-Straße unterwegs und bog nach rechts in die Herlinstraße ab. Dabei blieb der Sattelzug an drei Begrenzungspfosten hängen, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstand. Der Fahrer fuhr allerdings unbeirrt weiter, vermutlich bemerkte er den entstandenen Schaden nicht. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen und informierte sofort die Polizei. Dadurch konnte der verantwortliche Fahrzeugführer schnell ermittelt werden. (AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oskar-Mayer-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis