Nördlingen

17:15 Uhr

Schatz am Weinmarkt muss schließen: "Das hat uns das Genick gebrochen"

Plus Für das Nördlinger Haushaltswarengeschäft geht es ab Ende April nicht mehr weiter. Tamara Schatz blickt auf die vergangenen Jahre zurück – und versucht, positiv zu bleiben.

Von Nicolas Friese

Bei Schatz am Weinmarkt wird umgebaut: Wohin man schaut stehen Kartons, die Töpfe liegen links in der Ecke, die Küchenmesser rechts bei der Kasse. Tamara Schatz steht Ende Februar inmitten dieser Kartons und schaut sich um: "Wir wollen alles ausstellen, was wir noch da haben." Denn für Schatz und ihren Laden wird es der vorerst letzte Umbau sein: Wenn Ende April die Tür des Geschäfts ins Schloss fällt, bleibt sie erstmal zu. Eine neue Ladenfläche hat Schatz bislang noch nicht gefunden – geschlagen will sie sich nach zehn Jahren Betrieb nicht geben.

Seit 2014 gibt es das Geschäft am Weinmarkt. Damals hatte Tamara Schatz den großen Wunsch, sich selbständig zu machen: "Mein Mann, der aus dem Ries kommt, hat mich auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht", sagt Schatz, die aus dem Günzburger Landkreis stammt. Von den drei Haushaltswarengeschäften, die früher in Nördlingen angesiedelt gewesen seien, habe es keines mehr gegeben: "Das schien für mich wie eine gute Gelegenheit."

