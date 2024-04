Feuerwehren rücken zu Brand in Schmähingen aus

Mehrere Feuerwehren und Rettungswagen werden zu einem Feuer in Schmähingen gerufen. Über dem Dorf ist am frühen Abend eine große Rauchwolke zu sehen.

In Schmähingen ist am späten Freitagnachmittag ein Feuer in einem Schuppen ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren sind gegen 18 Uhr vor Ort und versuchen, den Brand in dem Gebäude zu löschen. Auch Atemschutzträger sind im Einsatz. Über dem Dorf ist zu dem Zeitpunkt weithin eine Rauchwolke zu sehen. Mehrere angeforderte Rettungswagen werden nach Erkenntnissen der Polizei vor Ort nicht benötigt. Allerdings erlitt ein Feuerwehrmann eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt, weshalb auch die Kripo vor Ort war. (tiba/vmö)