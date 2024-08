Seniorin im Discounter bestohlen: Täter hebt vierstelligen Betrag ab

Die Geldbörse ist einer 78 Jahre alten Frau am Donnerstag, gegen 11 Uhr, aus der Handtasche gestohlen worden. Laut Polizeibericht war die Frau in einem Discounter in der Hofer Straße einkaufen. Dabei ließ sie ihre Handtasche, die sich im Einkaufswagen befand, einen kurzen Moment außer Acht. Der bislang unbekannte Täter nutzte den Moment und stahl die Geldbörse. Kurz nach dem Diebstahl hob der Täter einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto der Frau ab. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zum Täter und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

