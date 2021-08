Das Führungsduo bleibt klar vorne

Mauren siegt gleich 8:1 und Minderoffingen 5:1

(0:1). – Die Gäste aus Megesheim kamen besser ins Spiel, doch der ersatzgeschwächte SCW hatte durch Tobias Kirst und Johannes Hoffmann die ersten Chancen. Kurz vor der Halbzeit ging Megesheims Daniel Agyemang mit Rot vom Platz. Jannis Meyer scheiterte wiederum am Keeper der Gäste. Danach brachte Daniel Ciobanu die Gäste kurz vor der Pause mit einem herrlichen Schuss in Führung. Nach der Halbzeit waren die Gäste trotz Unterzahl die bessere Mannschaft. Erst in der letzen Viertelstunde kam die Heimelf in die Gänge. Benninger und Rothgang verzogen, ehe Tobias Kirst zum Ausgleich traf. Auf der Gegenseite nutze Idrissa Manafi eine Unachtsamkeit zur erneuten Führung. Im Gegenzug gelang Hannes Benninger der Ausgleich. In der Schlussphase köpfte David Kuhberger an die Latte und der überraschte Benninger setzte den Ball übers Tor. Während den letzten Spielminuten kochten die Emotionen hoch, doch die Gäste nahmen hochverdient einen Punkt mit nach Hause.

Tore 0:1 Daniel Ciobanu (45.+1), 1:1 Tobias Kirst (81.), 1:2 Idrissa Manafi (86.), 2:2 Hannes Benninger (87.) ZS: 80

(0:0). – In einem umkämpften, ausgeglichenen Spiel hatte die Heimmannschaft die besseren Chancen, die der sehr gut aufgelegte Torwart des TSV Bäumenheim jedoch souverän parierte. Mehrere gute Aktionen zeigte Tim Angerer. Die größte Chance zur Führung vergab jedoch Stefan Keller, der in der 70. Minute einen Foulelfmeter vergab, den der Torwart gekonnt parierte. Als sich bereits alle schon mit dem Unentschieden anfreundeten, erzielte Tobias Enslin das verdiente 1:0. Die Gäste aus Bäumenheim vergaben kurz vor Schluss freistehend den Ausgleich. In der Nachspielzeit machte Tim Angerer den 2:0-Sieg der Heimelf komplett.

Tore 1:0 Tobias Enslin (81.), 2:0 Tim Angerer (90.+3) Zuschauer 75

(1:0). – Die Heimelf holte verdient drei Punkte, machte es allerdings lange Zeit unnötig spannend. Nachdem Axel und Daniel Dürrwanger mehrfach am gegnerischen Keeper scheiterten, gelang ersterem kurz vor der Halbzeit das erlösende 1:0. In der zweiten Halbzeit traf Daniel Dürrwanger mit einer direkten Ecke und Tom Hertle und Simon Greiner machten den 4:0-Sieg komplett.

Tore 1:0 Axel Dürrwanger (45.), 2:0 Daniel Dürrwanger (67.), 3:0 Tom Hertle (80.), 4:0 Simon Greiner (83.) ZS: 80

(1:2). – Nach einer kampfbetonten Partie siegten die Gäste beim Schlusslicht knapp, aber verdient. Die SGH legte im ersten Abschnitt zwei Tore vor, Athletik kam nur zum Ehrentreffer, da man im zweiten Abschnitt einige gute Möglichkeiten vergab. Nach insgesamt zehn gelben Karten im harten Spiel gab es in der hektischen Schlussphase auch noch zweimal gelbrot und einmal rot wegen Disziplinlosigkeiten auf beiden Seiten.

Tore 0:1 Marco Stecher (2.), 0:2 Jakob Ganzenmüller (16.), 1:2 Georg Schmidt (25.), 1:3 Matthias Muff (90.+4) Zuschauer 70.