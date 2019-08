vor 53 Min.

Am 14. September geht’s los

Zwölferfeld in der U15-BOL

Die U15-Bezirksoberliga spielt in der kommenden Saison mit folgenden zwölf Mannschaften: TSV Nördlingen, SpVgg Joshofen-Bergheim, 1. FC Sonthofen, TSV Rain, (SG) Bergheim-Inningen, SpVgg Kaufbeuren, FC Gundelfingen U14, TSV Kottern, FC Königsbrunn, TSV Gersthofen, TSV Haunstetten und FC Memmingen II. Die JFG Neuburg hat sich aufgelöst und spielt nun als SpVgg Joshofen-Bergheim. Neu in der Liga sind die (SG) Bergheim-Inningen (Meister Kreisliga Augsburg) und der TSV Kottern (Meister Kreisliga Allgäu). Der TSV Nördlingen als amtierender Vizemeister hat sein erstes Saisonspiel am 14. September in Joshofen. Trainer der Rieser ist weiterhin Markus Leister, als Co-Trainer fungiert Werner Schmid. (jais)

Themen Folgen