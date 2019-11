vor 60 Min.

Angels vergeben Auswärtssieg

Luisa Geiselsöder spielte in Hannover nicht die komplette Spielzeit. Im dritten Viertel ließ Coach Imreh die Spielerin auf der Bank.

Die Nördlingerinnen verlieren in Hannover mit 67:62 (20:17, 13:18, 19:19, 15:8). Warum Luisa Geiselsöder im dritten Viertel auf der Bank saß

Von Kurt Wittmann

Das Spitzenspiel des achten Spieltags haben die Xcyde Angels bei den Turnschwestern in Hannover beschritten. Der Tabellenvierte war beim Zweiten zu Gast. Entsprechendes Niveau lieferten beide Teams auch gleich zu Beginn ab. Schneller Ballvortrag, wenig technische Fehler, gute Wurfquoten, ausgeglichener Score. Wieder einmal war es die Nördlinger Ex-Spielerin Tarasava, die den Rieserinnen Ärger bereitete und bereits im ersten Viertel neun Punkte erzielte.

Mit zwölf unbeantworteten Punkten starteten die Angels dann ins zweite Viertel und lagen nach dem zweiten erfolgreichen Dreier von Magaly Meynadier ganz plötzlich mit 29:20 in Führung. Doch es gelang nicht, den zwischenzeitlich sogar zweistelligen Vorsprung in voller Höhe in die Halbzeit zu retten.

Während sich das Spiel in Korbnähe ganz klar zugunsten der Gäste gestaltete, war Hannover hauptsächlich von außen erfolgreich in persona von Tarasava und Gardner. Der Halbzeitstand von 33:35 sah zwar die Nördlinger Angels knapp in Front, ließ aber auf ein weiterhin ausgeglichenes und knappes Spiel schließen.

Coach Imreh beließ seine dominierende Spielerin Luisa Geiselsöder fast das gesamte dritte Viertel auf der Bank um sie davor zu schützen, vorzeitig in Foultrouble zu geraten. Tatsächlich schafften es ihre Kolleginnen auch ohne sie, den Zwei-Punkte-Vorsprung bis in den vierten Abschnitt zu tragen. Als die 19-jährige A-Nationalspielerin schließlich wieder ins Geschehen eingriff, war sie irgendwie nicht mehr so präsent wie in der ersten Halbzeit, wurde aber auch kaum noch gesucht und angespielt.

So kam, was kommen musste. Tarasava traf die entscheidenden Würfe, wie eigentlich immmer wenn sie gegen ihr Ex-Team spielt und den Angels entglitt ein Spiel, das sie mit einer konzentrierten Leistung eigentlich hätten gewinnen können, wenn nicht müssen. Eine hervorragend aufgelegte Danielle McCray, die mit 19 Punkten und acht Rebounds ihre beste Saisonleistung ablieferte, und eine frech aufspielende Co-Kapitänin Magaly Meynadier reichten nicht, um den Sieg in der zweiten Halbzeit festzuhalten. Die Angels verloren mit 67:62. US-Star Leslie Vorpahl und die kanadische Nationalspielerin Sami Hill blieben weit unter ihren Möglichkeiten. Vielleicht kommt die Länderspielpause für die Xcyde-Girls jetzt zu einem ganz guten Zeitpunkt um vorhandene Blessuren, zum Beispiel Laura Geiselsöders Rücken, auszuheilen und mental wieder frisch zu werden.

In zwei Wochen haben die Nördlinger die Basketballerinnen dann ein weiteres Auswärtsspiel. Der Gegner heißt dann Heidelberg, was auch eine deutlich kürzere Anreise als nach Hannover bedeutet.

Die Xcyde Angels Nördlingen spielten mit: Leslie Vorpahl (3), Danielle McCray (19), Magaly Meynadier (10), Julia Förner (5), Samantha Hill (7), Luisa Geiselsöder (18), Laura Geiselsöder und Heta Äijänen.

Bei Hannover überragten: Tarasava (31), Gardner (16)

